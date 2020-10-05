Девять человек получили ожоги глаз на загрязненном побережье Камчатки

Девять человек получили ожоги глаз на загрязненном побережье Камчатки
Врачи диагностировали всем пострадавшим химический ожог роговицы первой степени. Фото:pixabay

Девяти людям потребовалась медицинская помощь после посещения загрязненного побережья на Камчатке. Среди них был один ребенок.

Об этом сообщает главный внештатный офтальмолог регионального Минздрава Ирина Заблоцкая. Врачи диагностировали всем пострадавшим химический ожог роговицы первой степени.

Эти люди рассказывали, что плавали в океане и контактировали с водой. Офтальмолог предположила, что они пострадали из-за какого-то «химического состава» или другого действующего вещества, которое могло привести к раздражающему эффекту.

Всех отпустили на амбулаторное лечение после получения схемы лечения. Пострадавшим прописали капли для заживления роговицы, добавила Заблоцкая.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что власти Камчатки назвали возможные причины загрязнения побережья.

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