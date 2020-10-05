Власти Камчатки назвали возможные причины загрязнения побережья

Власти Камчатки назвали возможные причины загрязнения побережья
Последствия загрязнения воды на Камчатке. Фото: instagram

На данный момент власти Камчатского имеют три предварительные причины сложившейся экологической ситуации на побережье полуострова.

Как заявил губернатор Камчатки Владимир Солодов, к специалистов есть версия техногенного загрязнения. Это может быть разлив каких-либо химических веществ. Обрабатывается версия, что это может быть вызвано естественными природными причинами.

Например с поведением водорослей, которые вынесло на берег во время шторма. Третьей причиной является сейсмическая активность.

Солодин заключил, что точные причины экологического происшествия на побережье полуострова станут известны после исследований проб, которые отправили в Москву и Владивосток. Результаты огласят к середине дня понедельника.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Камчатке возбудили дело из-за загрязнения воды.

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