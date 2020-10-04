На Камчатке возбудили дело из-за загрязнения воды

Росрыболовство открыло административное дело по факту загрязнения акватории Авачинского залива на Камчатке.

Как сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу вице-спикера Госдумы Ирины Яровой, административное дело открыли по статье о нарушении специального режима осуществления хозяйственной деятельности на прибрежной защитной полосе.

По словам вице-спикера, к выяснению обстоятельств загрязнения воды подключились специалисты-океанологи из Тихоокеанского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии. На Халактырском пляже уже работают сотрудники КамчатНИРО и инспекторы Росрыболовства. Отбор проб гидробионтов будет отправлен на обследование.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что губернатор Камчатки пообещал уволить ответственных за загрязнение океана.