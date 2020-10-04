Губернатор Камчатки пообещал уволить ответственных за загрязнение океана

Глава Камчатки Владимир Солодов пригрозил, что ответственные за сокрытие ситуации с загрязнением воды на Халактырском пляже лица будут немедленно уволены. По его словам, в стране никто не следит за экологическими происшествиями.

Солодов заявил в своем Instagram-аккаунте, должностные лица Камчатского края, которые скрыли информацию о загрязнении воды в районе Петропавловска-Камчатского, будут сняты со своих постов.

«Я вижу свою главную задачу сейчас в том, чтобы ситуацию не замолчали. Чтобы никто из должностных лиц не пытался ее приукрасить. Если в процессе работы выяснится, что кто-то из должностных лиц Камчатского края приукрашивал факты или замалчивал их, сразу они будут уволены», — заявил чиновник.

Сейчас, как отмечает Солодов, специалисты устанавливают причины ухудшения здоровья серферов, которые и заметили серьезное загрязнение воды на побережье. Он призвал спортсменов обратиться за помощью в больницы, где им будет установлен точный диагноз.

Кроме того, губернатор обратил внимание, что власти узнают о каких-либо экологических проблемах не от специалистов, а от местных жителей. Он отметил отсутствие системы мониторинга неблагоприятных экологических проблем не только в регионе, но и во всей стране.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что СК начал проверку загрязнения Тихого океана на Камчатке по запросу Росприроднадзора.