СК начал проверку загрязнения Тихого океана на Камчатке по запросу Росприроднадзора

На Халактырском пляже, на берегу Тихого океана некоторое время назад обнаружили сильное загрязнение воды. Тревогу первыми забили серферы, которые облюбовали это место для катания.
После заплывов спортсмены стали плохо себя чувствовать: испытывали резь в глазах, тошноту, судороги. Сначала все списали на аллергию или отравление, но позже люди стали делиться в социальных сетях страшными фотографиями: весь пляж и воды Авачинской бухты вымерли. В прямом смысле, песок был усеян трупами живых рыб, осьминогов и других живых существ. Недомогание люди испытывают, даже не контактируя с водой, а просто находясь вблизи океана. Замеры выявили в водах океана нефтепродукты и фенол, чье содержание в несколько раз превышало норму. Причины экологической катастрофы все еще неясны.
Руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова заявила в своем Instagram, что ведомство направило запросы Следственному комитету и лично Анне Поповой, возглавляющей Роспотребнадзор с просьбой разобраться в чудовищном происшествии. Ситуация на побережье находится на особом контроле властей.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что, согласно заявлению Минобороны, Тихоокеанский флот не имеет отношения к произошедшему.