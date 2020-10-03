Минобороны прокомментировали загрязнение воды на Камчатке

Минобороны прокомментировали загрязнение воды на Камчатке
Из-за загрязнений гибнут животные и страдают люди. Фото: pixabay.com

Тихоокеанский флот не имеет отношение к происходящему.

В Министерстве обороны РФ прокомментировали загрязнение воды в районе Петропавловска-Камчатского. Отмечается, что Тихоокеанский флот не имеет отношения к происходящему. Об этом пишет РИА Новости. Тем не менее, ведомство готово помочь в ликвидации загрязнения, если такой запрос будет от местных властей.

«Информация, распространяемая представителями зарубежных организаций, о возможной причастности Тихоокеанского флота к загрязнению океанической воды в районе Халактырского пляжа в 30 километрах от Петропавловска-Камчатского, не соответствует действительности»,

— говорится в сообщении.

Напоминаем, что серферы рассказали о странной реакции организма после контакта с водой на Халактырском пляже. Они жаловались на опухшие глаза и на раздражение на коже. Также пострадали животные – на суше и в воде находят мертвых рыб и морских животных.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербуржцы заметили нефтепродукты на реке Смоленке.

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