Петербуржцы заметили нефтепродукты на реке Смоленке

Петербуржцы заметили нефтепродукты на реке Смоленке
Разлив нефтепродуктов на реке Смоленке. Фото: vk.com/spb_today

На Васильевском острове на реке Смоленке заметили пятна от нефтепродуктов. Очевидцы сфотографировали загрязненную воду и опубликовали в соцсетях.

Как сообщается в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте», разлив нефтепродуктов был обнаружен на реке Смоленке под Уральским мостом. На кадрах с места происшествия видны «радужные» пятна, которые растянулись не несколько метров по водной поверхности.

Петербуржец, сфотографировавший разлив, написал, что на месте уже «крутятся катера». На судне можно заметить логотип петербургского предприятия «Экострой», которое как раз и занимается устранением различного рода загрязнений.

СПб ГУП «Экострой» работает на месте разлива нефтепродуктов на реке Смоленке. Фото: vk.com/spb_today

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что суд обязал организацию прекратить загрязнение реки Славянки. Прокуратура проследит за исполнением судебного решения.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
Василеостровский район новости спб разлив нефтепродуктов река смоленка


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На чердаке дома на Обводном канале нашли скелет ребенка: проводится ...
Незаконная свалка на берегах реки Красненькой причинила ущерб на 1,4 млрд рублей
Сфера гостеприимства в Петербурге показала самый быстрый рост на рынке ...
Школьникам, сидящим на специальной диете, предлагают компенсировать горячее ...
Петербуржцы запустили движение #хочувпарк, требуя открыть парки для ...
Арбитражный суд зарегистрировал иск о банкротстве Смольного института РАО
Смольный подал иск на миллиард рублей к бывшему подрядчику «Газпром ...
Петербуржцы заметили нефтепродукты на реке Смоленке