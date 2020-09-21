Петербуржцы заметили нефтепродукты на реке Смоленке

На Васильевском острове на реке Смоленке заметили пятна от нефтепродуктов. Очевидцы сфотографировали загрязненную воду и опубликовали в соцсетях.

Как сообщается в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте», разлив нефтепродуктов был обнаружен на реке Смоленке под Уральским мостом. На кадрах с места происшествия видны «радужные» пятна, которые растянулись не несколько метров по водной поверхности.

Петербуржец, сфотографировавший разлив, написал, что на месте уже «крутятся катера». На судне можно заметить логотип петербургского предприятия «Экострой», которое как раз и занимается устранением различного рода загрязнений.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что суд обязал организацию прекратить загрязнение реки Славянки. Прокуратура проследит за исполнением судебного решения.