Суд обязал организацию прекратить загрязнять реку Славянку

Загрязнения в реке Славянке. Фото: пресс-служба Управления Росприроднадзора по СЗФО

Загрязнения в реке Славянке. Фото: пресс-служба Управления Росприроднадзора по СЗФО

В Санкт-Петербурге по иску городской прокуратуры суд обязал ЗАО «ЗМК-Имущественный Комплекс» устранить нарушения законодательства при сбросе сточных вод в реку Славянку.

Как сообщили в надзорном органе, природоохранная прокуратура Петербурга провела проверку и установила, что организация допустила сброс загрязняющий веществ в Славянку с превышением установленных нормативов по качеству сбрасываемых сточных вод.

Оказалось, что организация не выполняла необходимые для снижения негативного воздействия на водный объект мероприятия.

Чтобы восстановить права петербуржцев на благоприятную окружающую среду прокурор предъявил иск об обязании организации повысить качество сточных вод, сбрасываемых в реку.

Иск был полностью удовлетворен судом. Прокуратура проследит за исполнением судебного решения.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Росприроднадзор передал в прокуратуру материалы дела о загрязнении реки Славянки.