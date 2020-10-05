Рудковскую раскритиковали за покупку коляски для новорожденного сына за полмиллиона рублей

Продюсер Яна Рудковская похвасталась в своем Instagram фотографией с прогулки с новорожденным сыном Арсением и старшим Александром.

Идиллические снимки, однако, вызвали недовольство общественности, поскольку на фотографиях Яна позировала в свитере от люксового бренда Dior, а малыш лежал в коляске той же дизайнерской марки. Стоимость «транспортного средства» для малыша оценивается в полмиллиона рублей.

Подписчики Рудковской заподозрили продюсера в том, что она рекламирует дорогостоящий бренд под видом семейных фотографий. Некоторые даже обвинили светскую львицу в зарабатывании денег на новорожденном сыне. «Не хотела бы я быть этим родившимся ребенком», — пишут оскорбленные юзеры.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что у Плющенко и Рудковской родился сын Арсений, появившийся на свет от суррогатной матери.