ЦИК Киргизии признал недействительными итоги парламентских выборов

ЦИК Киргизии признал недействительными итоги парламентских выборов
Государственный флаг Кыргызской Республики. Фото: Wikipedia

В Бишкеке, столице Киргизии, после проведения парламентских выборов начались массовые протесты несогласных с итогами голосования.

В ночь на 6 октября участники акции захватили Белый дом, где находятся парламент и администрация президента республики. Митингующие выломали двери кабинетов депутатов и вынесли из здания имущество. По неустановленной причине в Белом доме также произошел пожар.

В свете произошедших событий Центральный избирательный комитет Киргизии объявил итоги парламентских выборов недействительными, передает РИА Новости. Президенту республики Сооронбаю Жээнбекову пришлось покинуть резиденцию и перебраться в безопасное место.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что участники протестов также освободили из СИЗО экс-главу Киргизии Алмазбека Атамбаева, которого обвиняли в коррупции. Отметим, что сам политик отрицал свою причастность к вменяемым преступлениям.

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