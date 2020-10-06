Бывшего президента Киргизии Атамбаева выпустили из СИЗО

Протестующие в Бишкеке добились освобождения экс-главы Киргизии Алмазбека Атамбаева.

Освободить заключенного было решено после проведения переговоров между протестующими и руководителями Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ).

Напомним, перед этим демонстранты, которые остались недовольны результатами парламентских выборов, проникли в здание администрации президента и парламента. Об этом сообщает ТАСС.

Атамбаев был президентом Киргизии в период с 2011 по 2017 год. Летом 2019 года его задержали по обвинению в различных противоправных деяниях, в том числе коррупции и организации массовых беспорядков. Все обвинения в свой адрес политик отрицал, отмечая, что он стал жертвой политического преследования.

С момента задержания он находился в СИЗО ГКНБ. Во вторник, 6 октября, он вышел на свободу.

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