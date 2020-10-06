Следователи возбудили дело за истязание детей в Среднеуральском женском монастыре

На территории монастыря издевались над детьми. Фото: СК РФ

На территории монастыря издевались над детьми. Фото: СК РФ

В Свердловской области возбудили уголовное дело из-за истязания детей на территории Среднеуральского женского монастыря. Пострадали семь детей.

Об этом сообщает Следственный комитет России. По версии ведомства, неизвестные издевались над детьми с 2004 по 2019 годы. Уточняется, что злоумышленники систематически били детей и совершали в отношении них «иные насильственные действия».

Уточняется, что четверо из пострадавших детей жили на территории монастыря без законных представителей.

Уголовное дело возбудили по статье «Истязание, халатность». Сейчас правоохранители устанавливают причастных к преступлению лиц.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что ФСБ России задержала злоумышленников, которые похитили икону Иверской Божьей матери, которую президент Владимир Путин подарил монастырю на Валдае.