Похищенную на Валдае икону нашли в гараже, монастырю ее подарил Путин

Похищенную на Валдае икону нашли в гараже, монастырю ее подарил Путин
ФСБ задержала похитителей иконы. Фото: Baltphoto

ФСБ России задержала злоумышленников, которые похитили икону Иверской Божьей матери, которую президент Владимир Путин подарил монастырю на Валдае. Святой лик прятали в гараже.

Похищение произошло в ночь на 1 сентября. Двое злоумышленник подплыли к острову Валдай на лодке, смогли сделать подкоп под воротами и попали в обитель. Затем они разбили окно, забрались в храм и совершили кражу.

Злоумышленников сотрудники ФСБ и полиции задержали в квартире. В присутствии понятых правоохранители обыскали помещение. Там, в коробках с новогодними игрушками, нашли нательные кресты.

Известно, что задержанные живут в Волхове в Ленинградской области. Один из них, как оказалось, уже был судим за тяжкие преступления. На этот раз уголовное дело в отношении злоумышленников завели по статьям «Кража» и «Хранение предметов, имеющих особую ценность».

Эту икону Владимир Путин подарил храму еще 19 лет назад. Святыню вернут в монастырь в ближайшее время.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что ФСБ задержала жителя Петербурга, неоднократно угрожавшего терактами.

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