Россия призвала Киргизию к проявлению мудрости в связи со сложившийся политической ситуацией

Россия призвала Киргизию к проявлению мудрости в связи со сложившийся политической ситуацией
Здание МИД РФ в Москве на Смоленском бульваре. Фото: Wikipedia

Министерство иностранных дел (МИД) России ответили заинтересованностью в безопасности Киргизии после состоявшихся выборов 4 октября, которые вызвали волну протестов. Об этом сообщили в министерстве иностранных дел России.

«Россия заинтересована в обеспечении внутриполитической стабильности Киргизии – своего стратегического партнера и союзника, безопасности и благополучия всего дружественного народа этой страны», – сообщили в МИД России.

В ведомстве отметили, что надеются на скорейшее разрешение сложившейся ситуации в рамках правового поля, а также призвали проявить мудрость в целях сохранения безопасности.

Напомним, что 5 октября в Бишкеке прошли митинги с требованием отменить результаты парламентских выборов. Акции протестов привели к столкновению с правоохранительными органами, есть жертвы и пострадавшие.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось о том, что протестующим удалось захватить здание мэрии. Событие произошло стихийно, после того, как мирная акция переросла в протесты.

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