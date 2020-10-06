В Бишкеке митингующие захватили мэрию

Протестующие не согласны с результатами парламентских выборов.

Мэр Бишкека Азиз Суракматов заявил, что митингующие смогли захватить здание мэрии города. Об этом он рассказал агентству 24.kg. Протесты начались утром 5 октября после того, как стали известны результаты парламентских выборов. Власть получил, например, Курсан Асанов, который в 2019 году был обвинен в уничтожении и сокрытии улик против экс-главы государства, он стал комендантом Бишкека.

Чтобы выразить свое несогласие, местные жители отправились к Белому дома. Мирный митинг со временем перерос в беспорядки: люди ворвались в здание, где располагаются парламент и администрация президента Киргизии, а затем отправились к СИЗО ГКНБ, чтобы освободить экс-президента страны.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге на 10 тысяч оштрафовали участника февральского митинга памяти Бориса Немцова. В частности, обвиняемый, Ренат Нуруллин, вместе с другими митингующими нес баннер с надписью: «Свободу репрессированным по делу «Сети».