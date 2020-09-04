В Петербурге на 10 тысяч оштрафовали участника февральского митинга памяти Бориса Немцова

Петроградский районный суд оштрафовал на 10 тысяч рублей участника согласованного митинга на Троицкой площади в феврале 2020 года, посвященных памяти убитого политика Бориса Немцова.

По материалам суда, мужчина, как и другие участники санкционированного публичного мероприятия возле памятника «Соловецкий камень», нарушил правила проведения пикетирования: граждане начали скандировать лозунги и использовать средства наглядной агитации. Кроме того, вместо заявленных 200 человек, участников было более 250.

В частности, обвиняемый, Ренат Нуруллин, вместе с другими митингующими нес баннер с надписью «Свободу репрессированным по делу «Сети», явно показывающий отношение пикетчиков к общественно-политическому вопросу, а также не имеющий отношения к заявленной теме митинга, проводимого в память о Борисе Немцове. Суд постановил оштрафовать нарушителя на 10 тысяч рублей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о приговоре фигурантам нашумевшего дела «Сети».