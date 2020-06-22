Фигуранты дела петербургской «Сети» получили до семи лет колонии

В суде огласили приговор в отношении левых активистов Виктора Филинкова и Юлия Бояршинова.Фото: объединенная пресс-служба судов Петербурга

В суде огласили приговор в отношении левых активистов Виктора Филинкова и Юлия Бояршинова.Фото: объединенная пресс-служба судов Петербурга

В первом Западном окружном военном суде огласили приговор в отношении левых активистов Виктора Филинкова и Юлия Бояршинова по делу так называемой петербургской ячейки сообщества «Сеть» (террористическая организация, запрещенная в России).

Второй Западной окружной военный суд приговорил Филинкова к семи годам, а Бояршинова к пяти с половиной годам колонии, сообщили в объединённой пресс-службе судов Петербурга.

Они обвиняются по ч.2 ст. 205.4 УК РФ (участие в террористическом сообществе), Бояршинову дополнительно вменяется незаконный оборот взрывчатки (ст. 222.1 УК).

По версии ФСБ, участники п организации планировали устроить теракты на территории России. Кроме того, как считает следствие, они планировали устроить взрыв во время выборов президента РФ.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Пензе семерым участников организации вынесли приговоры. Для всех них их деятельность обернулась сроками в колониях общего и строгого режима сроками от 6 до 18 лет. Их защита данные решения обжаловала.