В Петербурге подсудимым по делу «Сети»* продлили арест

Деятельность организации была пресечена в 2017 году. Фото: pixabay.com

Деятельность организации была пресечена в 2017 году. Фото: pixabay.com

Прошение государственного обвинения было удовлетворено Вторым западным окружным военным судом.

Таким образом, нахождение за решеткой Виктору Филинкову и Юлию Бояршинову продлили на три месяца, до 11 июля. Ранее они были арестованы до начала марта. Об этом сообщают РИА-новости.

Также, на заседании был проведен допрос осужденных по делу Ильи Шакурского и Ммксима Иванкина. Они оба заявили, что лично никогда не были знакомы с Филинковым и Бояршиновым.

Бояршинов, который обвиняется по ч. 2 ст. 205.4 УК РФ и в хранения взрывных веществ свою вину признал. Филинков, который тоже обвиняется по вышеупомянутой статье, все отрицает.

Напомним, 10 февраля в Пензе семерым участников «Сети»* вынесли приговоры. Для всех них их деятельность обернулась сроками в колониях общего и строгого режима сроками от 6 до 18 лет. Их защита данные решения обжаловала.

*Террористическая организация, запрещенная в России

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что суд оставил под арестом обвиняемого в подготовке теракта в Петербурге.