Суд оставил под арестом обвиняемого в подготовке теракта в Петербурге

Суд оставил под арестом обвиняемого в подготовке теракта в Петербурге
Арест продлил Дзержинский районный суд. Фото: Pixabay

В процессе, который проходил в закрытом режиме, принято решение о продлении срока заключения до 22 апреля 2020 года. Георгий Чернышев же подавал прошение о переводе под домашний арест.

Помимо этого, под стражей останется ещё на 2 месяца другой фигурант данного дела, Никита Семенов. Об этом сообщают РИА-новости с ссылкой на объединённую пресс-службу судов.

Преступники были задержаны 30 декабря 2019 года сотрудниками ФСБ. Они подозреваются в подготовке теракта, который они собирались устроить в разгар новогодних праздников в северной столице. Им предъявлено обвинение по части 2 статьи 205.5 УК РФ — участие в деятельности организации, которая признана террористической законодательством РФ.

В ФСБ сообщили, что смогли остановить преступников с помощью информации от ФБР. Президент России Владимир Путин поблагодарил американских коллег из ФБР за оказанную помощь, которая помогла предотвратить трагедию.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге арестовали двух обвиняемых в подготовке теракта в новогодние праздники.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
арест угроза теракта
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Авария на съезде с Выборгской набережной перекрыла дорогу
Суд оставил под арестом обвиняемого в подготовке теракта в Петербурге
Ленобласть начнет дарить подарки новорожденным малышам
Скончался главный режиссер Театра на Васильевском
Петербуржцы оказались в автобусе, на котором ехал больной коронавирусом
В Петербурге через суд требуют закрыть табачный киоск у школы
Марафонец пробежал уже 1200 км по пути во Владивосток
В Стамбуле задержали подозреваемую в ввозе наркотиков россиянку