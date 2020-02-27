Суд оставил под арестом обвиняемого в подготовке теракта в Петербурге

В процессе, который проходил в закрытом режиме, принято решение о продлении срока заключения до 22 апреля 2020 года. Георгий Чернышев же подавал прошение о переводе под домашний арест.

Помимо этого, под стражей останется ещё на 2 месяца другой фигурант данного дела, Никита Семенов. Об этом сообщают РИА-новости с ссылкой на объединённую пресс-службу судов.

Преступники были задержаны 30 декабря 2019 года сотрудниками ФСБ. Они подозреваются в подготовке теракта, который они собирались устроить в разгар новогодних праздников в северной столице. Им предъявлено обвинение по части 2 статьи 205.5 УК РФ — участие в деятельности организации, которая признана террористической законодательством РФ.

В ФСБ сообщили, что смогли остановить преступников с помощью информации от ФБР. Президент России Владимир Путин поблагодарил американских коллег из ФБР за оказанную помощь, которая помогла предотвратить трагедию.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге арестовали двух обвиняемых в подготовке теракта в новогодние праздники.