В Петербурге арестовали двух обвиняемых в подготовке теракта в новогодние праздники

В Петербурге арестовали двух обвиняемых в подготовке теракта в новогодние праздники
Суд. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Дзержинский районный суд Петербурга избрал меру пресечения для Никиты Семенова и Георгия Чернышева. Их обвиняют в участии в террористической организации, запрещенной в России.

Как сообщает Объединенная пресс-служба городских судов, фигуранты уголовного дела о подготовке терактов в новогодние праздники были арестованы сроком на два месяца — до 29 февраля. Ранее они дали признательные показания.

Напомним, Семенов и Чернышев были задержаны 27 декабря по подозрению в подготовке терактов в Северной столице. При себе у них имелись материалы, подтверждающие их причастность к подготовке теракта.

По данным «Фонтанки.ру», они хотели устроить теракты в ТРЦ «Галерея» и в Казанском соборе. В телефонах обвиняемых нашли снимки этих мест.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что задержанные за подготовку теракта в Петербурге дали признательные показания.

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