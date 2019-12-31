В Петербурге арестовали двух обвиняемых в подготовке теракта в новогодние праздники

Дзержинский районный суд Петербурга избрал меру пресечения для Никиты Семенова и Георгия Чернышева. Их обвиняют в участии в террористической организации, запрещенной в России.

Как сообщает Объединенная пресс-служба городских судов, фигуранты уголовного дела о подготовке терактов в новогодние праздники были арестованы сроком на два месяца — до 29 февраля. Ранее они дали признательные показания.

Напомним, Семенов и Чернышев были задержаны 27 декабря по подозрению в подготовке терактов в Северной столице. При себе у них имелись материалы, подтверждающие их причастность к подготовке теракта.

По данным «Фонтанки.ру», они хотели устроить теракты в ТРЦ «Галерея» и в Казанском соборе. В телефонах обвиняемых нашли снимки этих мест.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что задержанные за подготовку теракта в Петербурге дали признательные показания.