Ушел из жизни американский певец Джонни Нэш

Американский музыкант и исполнитель музыки в стилях регги и соул Джонни Нэш скончался в возрасте 80 лет. По словам родственника, смерть наступила от естественных причин.

Его не стало в минувший вторник, 6 октября. Как пишет TMZ, ссылаясь на сына исполнителя, Нэш умер в своем доме.

Родственник не раскрыл других подробностей его кончины, отметив, что тот был прекрасным семьянином, любил мир и свою семью.

Джонни Нэш начал музыкальную карьеру в 1957 году. В конце 1971 года он поехал в тур по Великобритании вместе с Бобом Марли. В 1972 исполнитель записал композицию «I can see clearly now» («Теперь я могу ясно видеть»). Она мгновенно стала хитом, разойдясь тиражом больше миллиона копий.

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