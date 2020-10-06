Основатель группы Van Halen скончался в возрасте 65 лет

Основатель группы Van Halen скончался в возрасте 65 лет
Эдди Ван Хален умер от рака. Фото: Twitter

В Соединенных Штатах скончался гитарист Эдди Ван Хален, который в 70-х совместно с братом Алексом основал рок-группу Van Halen. Ему было 65 лет.

О смерти легендарного музыканта сообщил его сын Вольф Ван Хален в своем Twitter. Гитарист скончался после долгой борьбы с онкологией. Еще двадцать лет назад врачам пришлось удалить часть его языка, а в прошлом году стало известно, что Ван Халену диагностирован рак горла.

«Не могу поверить, что мне приходится писать это, но мой отец, Эдвард Лодевейк Ван Хален, сегодня утром проиграл долгую и тяжелую битву с раком. Он был лучшим отцом, о котором я мог мечтать», — написал Вольф.

Эдди Ван Хален входит в список 100 величайших гитаристов всех времен по версии журнала Rolling Stone. В 2007 году группа Van Halen была включена в Зал славы рок-н-ролла.

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