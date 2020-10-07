Трамп разрешил рассекретить все документы о расследовании его связей с Россией

Трамп разрешил рассекретить все документы о расследовании его связей с Россией
Президент США Дональд Трамп. Фото: Pixabay

Американский лидер Дональд Трамп дал свое разрешение рассекретить все документы о расследовании его предполагаемых связей с Россией, а также материалы о скандале с электронной почтой Хиллари Клинтон, с которой они боролись за президентское кресло на выборах в 2016 году.

Хозяин Белого дома указал в своем Twitter, что он в полной мере разрешил целиком рассекретить все документы, касающиеся «величайшего политического преступления в американской истории».

Напомним, спецпрокурор Соединенных Штатов Роберт Мюллер подтвердил обвинения во «вмешательстве», которые российская сторона опровергла, однако не нашел свидетельств «сговора».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Трамп призвал американцев не бояться коронавирусной инфекции нового типа. Кроме того, он напомнил о скором завершении разработки вакцины и её выходе в массовое производство.

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