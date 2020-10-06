Трамп призвал американцев не бояться коронавируса

Трамп призвал американцев не бояться коронавируса
Трамп объявил о болезни 2 октября и провел в госпитале три дня. Фото: wikimedia.org

Лидер Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп выписался из военно-медицинского центра имени Уолтера Рида после лечения от коронавирусной инфекции.

О возвращении в Белый дом и своем самочувствии американский президент рассказал в видеообращении, которое опубликовал в своем Twitter. По его словам, главное — не бояться коронавируса. «Не позволяет ему доминировать над вами», — убежденно заявил Трамп. Он подчеркнул, что клиники страны обеспечены лучшим оборудованием и лекарствами для успешной борьбы с опасной инфекцией.

Холитик признал наличие риска заразиться, он считает, что не стоит бояться выходить на улицу. Кроме того, президент США напомнил о скором завершении разработки вакцины и её выходе в массовое производство.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что некоторые источники заявляли об ухудшении состояния Трампа — по-видимому, информация оказалась несоответствующей действительности.

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