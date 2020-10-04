СМИ сообщают о «тревожных показателях» состояния Трампа

СМИ сообщают о &#171;тревожных показателях&#187; состояния Трампа
Лечащий врач Трампа и неизвестный источник озвучивают диаметрально противоположные сведения о состоянии политика. Фото: pixabay.com

Неизвестный источник сообщил, что заразившийся новой коронавирусной инфекцией президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп болен гораздо серьезнее, чем заявил его лечащий врач.

По информации телеканалов CNN и CBS, которые ссылаются на тот самый источник, на протяжении последних суток жизненные показатели американского лидера вызывают тревогу у медиков, а следующие 48 часов будут критически важными для лечения президента США. Неизвестный отмечает, что Трамп пока далек от выздоровления.

Напомним, что о заражении Дональда Трампа и его жены Меланьи Трамп коронавирусом стало известно 2 октября. Глава США проходит лечение в Национальном военном медицинском центре Уолтера Рида. При этом сегодня же, 3 октября, с прессой общался лечащий врач президента Шон Конли, который озвучил гораздо более оптимистичные прогнозы относительно состояния Трампа.

Ранее gazeta.spb.ru писала подробнее о том, что Конли сказал журналистам о самочувствии Трампа и ходе его лечения.

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