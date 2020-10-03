Лечащий врач Трампа рассказал о его состоянии

Лечащий врач президента Соединенных Штатов Дональда Трампа Шон Конли рассказал о состоянии политика, у которого диагностировали коронавирус.

По словам Конли, американский лидер чувствует себя хорошо, болезнь протекает в легкой форме. Врач отметил, что он и команда довольны прогрессом, которого достиг президент, передает телеканал CBS, организовавший брифинг. Отметим, что Трампу ввели антитела, а также назначили препарат ремдисивир. Таким образом, медики надеются «максимизировать» лечение и ускорить выздоровление президента.

Однако никакой информации о выписки Конли не предоставил, хотя сам глава США, по словам врача, готов покинуть больничную палату уже сегодня. Напомним, что Трамп находится на лечении в Национальном военном медицинском центре Уолтера Рида.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что о своей болезни и о выявлении COVID-19 у своей супруги Трамп заявил в видеообращении.