Подхвативший коронавирус Трамп опубликовал видеообращение

Подхвативший коронавирус Трамп опубликовал видеообращение
Дональд Трамп опубликовал видеообращение. Фото: twitter.com

Президент США Дональд Трамп заявил о том, что у него и у его жены Меланьи Трамп подтвердили коронавирус. Он опубликовал видеообращение.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп прибыл в военный госпиталь в пригороде Вашингтона. Перед этим он разместил видео в Twitter, в котором прокомментировал свое состояние.

Как сообщили РИА Новости, американский лидер подтвердил, что отправляется в госпиталь. Он отметил, что необходимо убедиться, что все будет в порядке.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что продолжать свою рабочую деятельность Трамп будет в специально оборудованном президентском офисе при военном госпитале имени Уолтера Рида.

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Подхвативший коронавирус Трамп опубликовал видеообращение