Заразившийся COVID-19 Трамп отправится на лечение в военный госпиталь

Заразившийся COVID-19 Трамп отправится на лечение в военный госпиталь
Дональд Трамп. Фото: unsplash

Президент США Дональд Трамп, объявивший в пятницу, 2 октября, о своем инфицировании вирусом, на несколько дней отправится в военный госпиталь.

Пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани заявила, что данная мера является профилактической. Состояние американского лидера находится а норме (присутствуют лишь легкие симптомы болезни), а сам он пребывает в хорошем настроении.

Таким образом, продолжать свою рабочую деятельность Трамп будет в специально оборудованном президентском офисе при военном госпитале имени Уолтера Рида. В течение нескольких дней за здоровьем главы США будут следить медицинские специалисты.

Напомним, вместе с Трампом заболела и его супруга Мелания. Известно, что у первой леди США пока что не проявилось никаких симптомов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что стали известны, какие симптомы коронавирусной инфекции проявились у Трампа.

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