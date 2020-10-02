Стали известны, какие симптомы коронавирусной инфекции проявились у Трампа

Президент США Дональд Трамп вместе со своей супругой Меланьей подхватил COVID-19.

В пятницу вечером, 2 октября, журнал Vanity Fair опубликовал подробности течения болезни у американского лидера. По словам источников, на которые ссылается издание, у Трампа поднялась температура и начался кашель. Супруга американского президента в свою очередь чувствует себя удовлетворительно — соответствующей симптоматики заболевания у нее выявлено пока не было.

Напомним, о заражении коронавирусной инфекцией Трамп заявил сегодня, 2 октября, в своем личном аккаунте в Twitter. Его лечащий врач Шон Конли сообщил, что чета Трамп чувствует себя хорошо. Также, было подтверждено, что президент сможет продолжать выполнять свои рабочие обязанности.

Напомним, Дональду Трампу 74 год. Уже 3 ноября в Америке пройдут очередные президентские выборы, в рамках которых действующий лидер попытается задержаться в своей должности еще на один срок.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Кремле пожелали Трампу поскорее вылечиться от COVID-19.