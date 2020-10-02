В Кремле пожелали Трампу поскорее вылечиться от COVID-19

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что власти РФ желают американскому лидеру скорейшего выздоровления от коронавируса.

«Безусловно, мы желаем президенту Трампу скорейшего и легкого выздоровления», — сказал Песков.

В пятницу, 2 октября, стало известно, что Дональд Трамп и его супруга Меланья получили положительные результаты теста на коронавирусную инфекцию. Экстренные тесты они сдали днем ранее, после обнаружения заболевания у главного советника главы США, с которой Трамп ежедневно общался.

Американский президент рассказал в своем Twitter, что они ушли на карантин. Также известно, что Трамп отказался передавать свои полномочия вице-президенту Майклу Пенсу, передает ТАСС. Политик продолжит выполнять свои обязанности, только из дома.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Трамп стал главным распространителем фейков о коронавирусе.