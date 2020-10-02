У Трампа и его супруги подтвердили коронавирус

У Трампа и его супруги подтвердили коронавирус
Президент США Дональд Трамп. Фото: Pixabay

У президента США Дональда Трампа и у его супруги Меланьи Трамп обнаружили коронавирус. Об этом рассказал сам американский лидер на своей странице в Twitter.

По его словам, они с женой немедленно уходят на карантин, чтобы вылечиться и не подхватить осложнения.

Супруги в четверг вечером сдали экстренный тест на Covid-19 после обнаружения болезни у главного советника президента США, которая ежедневного контактировала с первым лицом государства.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Трамп стал главным распространителем фейков о коронавирусной инфекции. Специалисты дали название распространению дезинформации о COVID-19 — «инфодемия».

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