У Трампа и его супруги подтвердили коронавирус

У президента США Дональда Трампа и у его супруги Меланьи Трамп обнаружили коронавирус. Об этом рассказал сам американский лидер на своей странице в Twitter.

По его словам, они с женой немедленно уходят на карантин, чтобы вылечиться и не подхватить осложнения.

Супруги в четверг вечером сдали экстренный тест на Covid-19 после обнаружения болезни у главного советника президента США, которая ежедневного контактировала с первым лицом государства.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Трамп стал главным распространителем фейков о коронавирусной инфекции. Специалисты дали название распространению дезинформации о COVID-19 — «инфодемия».