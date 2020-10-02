Трамп стал главным распространителем фейков о коронавирусе

Трамп стал главным распространителем фейков о коронавирусе
Дональда Трампа назвали главным распространителем фейков о коронавирусе. Фото: wikimedia.org

Американские ученые назвали президента Штатов Дональда Трампа главным распространителем ложной информации о коронавирусной инфекции.

Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на исследование ученых из Корнеллского университета, специалисты дали название распространению дезинформации о COVID-19 — «инфодемия».

Как говорится в исследовании, крупнейшей частью такой «инфодемии» стали упоминания в СМИ имени американского лидера в контексте ложной информации о COVID-19. Упоминания Трампа охватывают почти 38% от всех дискуссий, связанных с коронавирусных фейков. Этот показатель опережает по частоте упоминаний любые другие темы.

«Мы сделали вывод, что президент США был, похоже, локомотивом «инфодемии», — говорится в исследовании ученых.

Исследователи нашли более 522 тысяч случаев фейков в иностранных СМИ. почти 424 тысячи из них — статьи с высказываниями главы США. Больше всего упоминаний были связаны со словами Трампа о пользе «чудодейственных лекарств». Речь идет о гидроксихлорохине.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Трамп пошутил, что может запретить Байдену быть президентом США.

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