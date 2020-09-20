Трамп пошутил, что может запретить Байдену быть президентом США

Трамп пошутил, что может запретить Байдену быть президентом США
Дональд Трамп. Фото: wikimedia.org

Американский президент Дональд Трамп в шутку сказал, что может подписать указ о том, что кандидат в президенты от демократов Джо Байден не сможет возглавить государство.

Как сообщает ТАСС, во время выступления перед сторонниками в штате Северная Каролина действующий президент раскритиковал Байдена и его политическую программу. Трамп считает, что возможное правление Байдена разрушит экономику и разрушит США.

Лидер США заявил о своем нежелании наблюдать, как американцы будут испытывать жалость по отношению к президенту.

«Этот парень не может быть вашим президентом. Может быть, я подпишу указ: у вас не может быть [такого человека] в качестве президента», — сказал глава государства.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Пушков рассказал, как на России отразится приход к власти Байдена в США.

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