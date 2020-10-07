В день рождения Владимира Путина ТАСС опубликовал интервью с президентом России

В день рождения Владимира Путина ТАСС опубликовал интервью с президентом России
Владимир Путин. Фото: kremlin.ru

Во вторник, 7 октября, президенту России Владимиру Путину исполняется 68 лет. В интервью информационному агентству ТАСС президент рассказал о том, что в последнее время спит по 5 часов и боится потерять человеческие качества.

«Потому что здесь, извините, здесь, на этом месте, иногда такое ощущение, что из человека превращаешься в функцию», – заявил Владимир Путин.

О личной жизни президент России рассказал вкратце, что в детстве он хотел быть похож на немецкого разведчика Рихарда Зорге. В данный момент занят заботой о своих внуках и надеется, что был авторитетом для своих детей. Об остальном Владимир Путин не стал рассказывать, ссылаясь на собственную безопасность.

Также президент ответил на то, что в свободное время играет в хоккей, в основном, с сотрудниками СФО, при этом спит не более 5 часов в сутки.

Напомним, что данное интервью стало 18 частью проекта ТАСС «20 вопросов Владимиру Путину».

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что в Кремле рассказали, как Владимир Путин проведет свой день рождения.

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