В Петербурге 200 детей от суррогатных матерей ждут встречи с китайскими родителями

Сейчас в Петербурге примерно 200 детей, рожденных от суррогатных матерей. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка в Петербурге Анна Митянина, отвечая на вопрос корреспондента Gazeta.SPb.ru.

«С учетом того, что кто-то уже встретился, с учетом того, что о ком-то я, может, не знаю, я полагаю, что около 200 человек в общей сложности находится на сопровождении, находятся в больницах, только что родились или днями родятся», — сказала она.

Сегодня Митянина совершила объезд мест, где находятся дети, рожденные по договорам о суррогатном материнстве. Она встретилась с представителями основных агентств, оказывающих эти услуги.

«Они абсолютно открыты для разговора. Этот вид бизнеса функционирует на территории России уже четверть века, — отметила детский омбудсмен. — У агентств наработана очень большая клиентская база. Определены отношения с системой власти. У некоторых агентств есть даже свои медицинские учреждения. Все без исключения услуги оказываются на основе договоров о добровольном медицинском страховании».

«Все отношения исключительно коммерческого свойства и исключительно на деньги биологических родителей. Это очень большие деньги. То, что я сегодня увидела, свидетельствует о достаточно серьезных затратах родителей, чтобы содержание ребенка отвечало самым серьезным стандартам, — говорит Анна Митянина. — Безупречные условия жизни, у каждого младенца персональная няня, которая находится с ним круглосуточно. Абсолютно идеальные санитарные условия — апарт-отели, например. Дети на искусственном вскармливании. Прививки, медицинское сопровождение — все есть. Подводя итог: ни одному ребенку никакая опасность не грозит. Постоянная связь с родителями. Это, как правило, вторые дети».

Проблема, по словам омбудсмена, только в том, чтобы как можно быстрее семьи могли своих детей забрать, так как из-за коронавируса и связанного с ним запрета на перемещение этот процесс остановился. Сейчас старшему ребенку от суррогатной матери семь месяцев. Но нащупан канал: китайские родители получают однократные визы на медуслуги и приезжают. Около 15-ти таких семей сейчас находятся в Петербурге. Их документы сейчас в УФМС, чтобы они могли забрать детей и по маршруту Москва — Пекин вернуться на свою родину.

Некоторые агентства, отметила Митянина, готовы взять на себя расходы по сопровождению детей до того момента, пока родители не смогут их забрать. Потому что если родители не смогут больше финансировать содержание детей, то по закону такие дети попадут в российские дома ребенка. Если в течение полугода детям не оформляются свидетельства о рождении, они фактически по решению суда должны быть признаны оставшимися без попечения и автоматически попадают в банки для усыновления.

«То есть если ситуация продлится и не будет нормального транзита, переезда, то вариант попадания в наши госучреждения велик. Поэтому сейчас главной задачей и власти в том числе является обеспечение безусловного получения виз и вывоза этих детей в Китай», — сказала Митянина.

По ее мнению, главный вывод, который можно сделать по итогам сегодняшнего объезда: такие дети находятся вне поля государственного контроля. Эти дети не прикреплены к поликлиникам, они находятся исключительно в гражданско-правовом законодательстве, не в социальной сфере. Государство не знает об объеме таких услуг. «То, что я увидела, говорит о том, что у них все хорошо. Единственная их проблема сейчас: агентства не могут результат договора предъявить своим заказчикам», — заключила Митянина.