Китайцы не могут забрать своих суррогатных детей из Петербурга

Китайцы не могут забрать своих суррогатных детей из Петербурга
На сегодняшний день в Доме ребенка №3 остаются 23 ребенка. Фото: pixabay

В Смольном обсудили проблему рожденных для иностранцев суррогатных детей, которые застряли в Петербурге из-за пандемии.

Как сообщили в аппарате вице-губернатора Петербурга Олега Эргашева, на встрече присутствовали генконсул Китая в Петербурга Госпожа Ван Вэньли, представители МИД России, аппарата Уполномоченного по правам ребенка в Петербурге, Комитета по здравоохранению и Комитета по социальной политике.

Рожденные суррогатными матерями дети не могут воссоединиться со своими биологическими родителями — иностранцами, большинство из которых граждане Китая. Причиной этому стала коронавирусная пандемия, которая закрыла российские границы. Из-за этого 23 малышам приходится ждать родителей в детских домах.

На совещании Олег Эргашев отметил, что Смольный постарается решить вопрос исключительно в интересах детей. По итогам встречи Комитету по здравоохранению и Комитету по соцполитике поручили предоставить систему ведения учеба таких детей.

К решению вопроса также подключатся городской Комитет по внешним связям, Представительство МИД РФ в Петербурге и Консульство Китая в Петербурге.

Готовые предложения будут рассмотрены на обсуждении городского Правительства.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что проблемой суррогатных детей займется Детский омбудсмен Петербурга Анна Митянина, она взяла ситуацию под личный контроль.

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Китайцы не могут забрать своих суррогатных детей из Петербурга