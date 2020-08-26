Десятки младенцев, рожденных суррогатными матерями для иностранцев, застряли в Петербурге

Коронавирусная пандемия создала проблему для суррогатных детей, которые были выношены для иностранцев, в основном из Китая. Из-за того, что малыши не могут отправиться за границу, их на время поместили в Дом ребенка.

Проблемой суррогатных детей займется Детский омбудсмен Петербурга Анна Митянина, она взяла ситуацию под личный контроль. По ее словам, ей поступают обращения от городских больниц, в которых «застряли» дети, рожденные суррогатными матерями. Из-за пандемии их родители не могут приехать в Петербург, чтобы отвезти их в новый дом.

Сейчас в Доме ребенка №3 находятся 30 детей. Чтобы решить проблему Митянина хочет устроить совещание, в том числе с участием генконсула КНР. На нем поднимут вопрос о передаче малышей их родителям.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржцы не могут усыновить сирот из-за закрытых детских домов.