Петербуржцы не могут усыновить сирот из-за закрытых детских домов

Жители Петербурга, которые хотят приютить ребенка из детдома, обратились за помощью к детскому омбудсмену Петербурга Анне Митяниной. Их беспокоит то, что они не могут попасть в сиротские учреждения, которые были закрыты по всей стране из-за пандемии коронавируса.

Как сообщили в пресс-службе аппарата уполномоченного по правам ребенка, петербуржцы, у которых уже есть необходимые документы и заключения органов опеки и попечительства, просто не могут попасть к детям. При этом обязательным условием для семейного устройства ребенка является установление контакта между будущими родителями и самим ребенком.

Митянина обратилась в госорганы с просьбой о содействии в урегулировании проблемы. Детский омбудсмен также предложила главе комитета по социальной политике Александру Ржаненкову совместными усилиями выработать решение, позволяющие достигнуть баланса интересов детей и потенциальных опекунов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что кинотеатры и фуд-корты в Петербурге откроются не раньше 30 августа.