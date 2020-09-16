Детям иностранцев, родившихся от суррогатных матерей в Петербурге, могут организовать специальный рейс для воссоединения с родителями

Пока что родители могут видеть детей лишь по видеосвязи. Фото: Pixabay

Пока что родители могут видеть детей лишь по видеосвязи. Фото: Pixabay

Пандемия коронавируса негативно повлияла не только на экономику и массу других сфер деятельности, но и на суррогатное материнство — в Северной столице застряло более 150 новорожденных детей, которые не смогли отправиться к родителям из-за закрытых границ.

Серьезно ситуация коснулась китайских граждан. Своих детей они не могут увидеть уже полгода. Данный вопрос накануне обсудили в Смольном вместе с консулом КНР и представителями российского МИДа.

Директор петербургского агентства репродуктивных технологий «Спарта» Анна Жеравина рассказала, что специальный рейс, который бы помог родителям забрать детей пытаются согласовать с апреля, но с мертвой точки сторонам обсуждения сдвинуться так и не удалось.

Член Российской ассоциации репродукции человека Константин Свитнев заявил, что в подобной ситуации стоит просто выдать гуманитарные или медицинские визы. Специалист недоумевает, почему подобные документы могли получать спортсмены или различные специалисты, но не родители, желающие увидеть своих малышей, рожденных по программе суррогатного материнства. Об этом сообщает АБН.

Отметим, что уполномоченный по правам детей Анна Митянина предложила организовать рейс Пекин — Москва — Санкт-Петербург — Москва — Пекин и выдать родителям однократную визу. При этом, точной информации о количестве малышей, рожденных суррогатными матерями, в городе нет.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что китайцы не могут забрать своих суррогатных детей из Петербурга.