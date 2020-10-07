В Петербурге пациентов с ОРВИ и пневмонией будут принимать через специальные приемно-смотровые боксы

В Петербурге пациентов с ОРВИ и пневмонией будут принимать через специальные приемно-смотровые боксы
Палата. Фото: Pixabay

В Северной столице планируется усиление мер профилактики в неинфекционных больницах из-за увеличения роста коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в аппарате вице-губернатора Санкт-Петербурга Олега Эргашева.

Сообщается, что для борьбы с коронавирусом в больницах Петербурга будет предусмотрено разделение потоков больных с ОРВИ, внебольничных пневмоний и Covid -19 на этапе направления и приема в стационар.

Для этого предусмотрена госпитализация через приемно-смотровые боксы с проведением лабораторной диагностики на COVID-19 всем пациентам, поступающим в экстренном порядке.

В случае положительного результата больного переводят в коронавирусный стационар. Если такой возможности нет, то будет предусмотрен изолятор в обычной больнице.

Помимо этого, в больницах будет предусмотрена цикличность использования палат, а также подготовлен режим изолированности пациентов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Москва приглашает на работу врачей Санкт-Петербурга из-за увеличения количества зараженных коронавирусом.

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