Москва переманивает врачей Петербурга для борьбы с коронавирусом

Врачей Петербурга зовут на помощь с коронавирусом в Москву. Фото: pixabay

Врачей Петербурга зовут на помощь с коронавирусом в Москву. Фото: pixabay

В Северной столице медицинские сотрудники стали говорить о том, что их приглашают в Москву для работы с зараженными коронавирусом. Об этом сообщает Neva.Today.

По данным источника, петербургским врачам в столице предлагают приличные деньги – около 200 тыс. рублей. При этом рабочая смена врача с больными пациентами коронавирусом составляет половину суток.

«Жена всю жизнь работает в реанимации. На днях опять позвонили из Москвы, набирают опять на «корону». С его слов, жену останавливает только факт того, что придётся работать 12-часовую смену в неудобной одежде», – сообщается в Neva.Today.

Медицинские работники, которые согласятся на такие условия будут работать в стационарах для коронавирусных больных. Например, ранее петербургских врачей звали в новую больницу Подмосковья, там строится медицинский центр на 500 коек для тяжелых больных.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что ученые выяснили, сколько может прожить коронавирус на коже человека.