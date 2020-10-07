Стало известно, что коронавирус может жить на коже человека около 9 часов

Японские ученые из Медицинского университета префектуры Киото провели исследование о том, сколько может прожить коронавирус на коже человека. Результаты опубликованы в научном журнале Clinical Infectious Diseases.

По данным ученых, они провели эксперимент, в котором смешали вирус гриппа А и вирус Covid-19, в специальной микробиотической среде. И уже получившийся результат нанесли на кожу испытуемых.

Сообщается, что результат выживаемости вирусов отличается друг от друга очень сильно. Частицы гриппа А – сохраняли свои способности 1,8 часа, а частицы короновируса продержались на коже человека 9 часов.

При этом, ученые отметили, что инфекция Covid-19 погибает на живом организме быстрее, чем на стекле или пластике. На данных предметах он может продержаться до 11 часов. Грипп А – 1.7 часа.

Также исследовали установили возможности дезинфекции. После обработки спиртом оба вируса были уничтожены за 15 секунд.

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