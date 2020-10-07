Франция и ФРГ настаивают на санкциях из-за Навального

Франция и ФРГ настаивают на санкциях из-за Навального
Оппозиционер Алексей Навальный. Фото: instagram.com/navalny

Франция и Германия предлагают странам Европейского союза ввести санкции против России из-за инцидента с оппозиционером Алексеем Навальным.

Министры иностранных дел двух стран уже выпустили соответствующее заявление. Уточняется, что ограничительные меры будут нацелены на тех, кого в ЕС считают ответственными за «преступление» и «нарушение международных норм», передает РИА Новости.

Инцидент с Алексеем Навальным произошел в конце августа. Он почувствовал себя плохо на борту самолета до Москвы и был госпитализирован в Омске. Врачи диагностировали у него нарушение обмена веществ. После этого он был перевезен в берлинскую клинику. Там заявили, что его отравили «Новичком». Российские врачи следом ядов в крови не нашли.

Как писала gazeta.spb.ru, ранее власти Германии заявили, что шансы введения санкций против России будут зависеть от результатов исследования проб оппозиционера.

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