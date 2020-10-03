Германия оценивал шансы введения санкций против России из-за инцидента с Навальным

Власти ждут подтверждения результатов исследования проб оппозиционера.
Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что страна может ввести санкции против России из-за инцидента с Алексеем Навальным. Таким образом власти поступят, если эксперты ОЗХО подтвердят результаты исследований проб оппозиционера блогера. Об этом сообщает t-online.
«Если результат германской, шведской и французской лабораторий будет подтвержден, то последует ясный ответ ЕС»,
— рассказал Маас.
Напоминаем, что самочувствие Навального ухудшилось 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Сначала его госпитализировали в омскую больницу, затем перевезли в Германию.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Кадыров попросил винить его в отравлении Навального.