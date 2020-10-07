После взрывов на складе боеприпасов в Рязанской области введен режим ЧС

В Рязанской области, где на складе войсковой части произошел взрыв боеприпасов, ввели режим ЧС.

Об этом в среду, 7 октября, сообщил глава региона Николай Любимов. По его словам, необходимые силы и средства в настоящее время подключают, передает ТАСС.

В радиусе 25 километров провели эвакуацию. Уточняется, что была проведена эвакуация нескольких населенных пунктов.

Известно также, что из-за пожара сгорели более десяти домов. Дома были уничтожены в Шелемишево, ближайшем населенном пункте к складу.

Ранее gazeta.spb.ru писала о взрывах, которые произошли в Рязанской области 7 октября. На военных складах также начался пожар. При этом в ЗВО заявили, что переживать не о чем, так как ситуация находится под контролем.