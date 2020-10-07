В Рязанской области горят военные склады: слышны взрывы

В ЗВО уверяют, что переживать не о чем, так как ситуация находится под контролем.

В Рязанской области загорелись склады, на которых хранятся артиллерийские боеприпасы, сегодня, 7 октября. Об этом сообщили в пресс-службе Западного военного округа.

Все случилось примерно в половину второго дня. Сначала вспыхнула трава, затем огонь перекинулся на военные склады. На место прибыли спасатели, которым не удалось остановить происходящее. Отмечается, что периодически слышны взрывы, но переживать не о чем.

«По докладу с места личный состав и гражданский персонал эвакуированы. Пострадавших нет… Угрозы близлежащим населенным пунктам нет», — подчеркивается в сообщении.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в ТЦ «Галерея» искали взрывчатку после анонимки. Ее автор заявлял, что получил в мессенджере сообщение о том, что неизвестный якобы намерен взорвать торговый центр.