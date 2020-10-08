Восемь человек пострадали при взрывах под Рязанью

Число получивших ранения при пожаре в Рязанской области достигло восьми человек, сообщили в местном Министерстве здравоохранения.

Все произошло днем в среду, 7 октября, на складе боеприпасов в Скопинском районе области. Возгорание сухой травы привело к возникновению пожара на складах с боеприпасами, после раздались взрывы. В Скопинском и соседнем Ряжском районах ввели режим ЧС. В ряде населенных пунктов перекрыли газ.

Кроме того, спецслужбы эвакуировали более 1,6 тыс. жителей Рязанской области. В результате ЧП пострадали восемь человек, еще двое получили обратились за амбулаторной помощью.

Степень тяжести у всех пострадавших разная. Известно, что в Скопинской больнице лежит семейная пара, один из супругов в тяжелом состоянии. Позднее в медучреждение поступила еще одна женщина и семейная пара.

Военные следователи открыли уголовное дело по статье о нарушении правил обращения с оружием и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что после взрывов на складе боеприпасов в Рязанской области введен режим ЧС.