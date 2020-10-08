Биологи предупредили о вспышках нового штамма скарлатины

Исследователи изучили гены нового стрептококка группы А из Азии и охарактеризовали его суперантигены. Фото: pixabay.com

Исследователи изучили гены нового стрептококка группы А из Азии и охарактеризовали его суперантигены. Фото: pixabay.com

Специалисты в области биологии выяснили, что недавние вспышки скарлатины в Великобритании и Австралии вызваны появлением нового штамма стрептококка группы А.

Как говорится в исследовании, опубликованном в журнале Nature Communications, инфекция скарлатины практически пропала после появления антибиотиков в 1940-х годах, однако шесть лет назад в Великобритании была замечена новый всплеск заболеваний, а теперь вспышку зафиксировали и в Австралии.

Чтобы выяснить способ возрождения патогена исследователи изучили гены нового стрептококка группы А из Азии и охарактеризовали его суперантигены. Среди них биологи выявили неизвестный ранее антиген, благодаря которому микробы научились попадать в организм новым способом.

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