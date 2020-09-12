Напуганный африканской чумой свиней Китай запретил экспорт мяса из Германии

Напуганный африканской чумой свиней Китай запретил экспорт мяса из Германии
Случай африканской чумы свиней зафиксировали в Германии. Фото: pixabay

Китай ввел запрет на импорт свинины из ФРГ после того, как там выявили первые случаи африканской чумы свиней (АЧС).

Как сообщает ТАСС, ссылаясь на заявление властей Китая, 10 сентября Всемирная организация по охране здоровья животных сообщила о первом случае АЧС у дикой свиньи в немецком Бранденбурге. После этого китайские власти решили запретить прямой и непрямой импорт свинины из Германии, чтоб предотвратить ввоз инфекции.

Такие меры вступили в силу в тот же день. Продукцию, которую импортировали в Китай из Германии уже после введения запрета, должны возвратить и уничтожить. А товар, который был направлен в Китай до вступления в силу документа, пройдет усиленный таможенный контроль и карантин.

Африканская чума свиней является вирусным заболеванием, у которого есть высокая способность к распространению. АЧС не опасна для человека, однако может привести к смерти заболевшего животного. Обычно в случае появления очага инфекции больное поголовье сразу уничтожают. Лекарство от инфекции пока не изобретено.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что у границ России зарегистрировали три случая смерти от бубонной чумы.

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