У границ России зарегистрировали три случая смерти от бубонной чумы

У границ России зарегистрировали три случая смерти от бубонной чумы
Изначально чума являлась болезнью степных и пустынных грызунов. Фото: https://pixabay.com/

Пока что эксперты не видят причин для беспокойств.

В Монголии, которая граничит с Россией, зафиксировали третью смерть в результате заражения бубонной чумой. Об этом сообщает ТАСС. Последней жертвой болезни стал 38-летний житель Завханского аймака на западе страны – он поел мясо сурка, заразился чумой и умер. То же случилось с 42-летним жителем Ховдского аймака и 15-летним парнем из юго-западной части Монголии.

У людей, которые контактировали с зараженными, инфекции не выявили. С 26 июля в стране ввели бессрочный карантин, чтобы предотвратить распространением бубонной чумы.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что чума убила первого пациента в Китае, еще 35 человек изолировали. Местные власти решили ввести третий уровень эпидемиологического предупреждения.

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